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В Ленобласти 74-летняя женщина пострадала из-за обрушения балкона

В Ленобласти пенсионерка попала в больницу из-за обрушения балкона в ее квартире

Пожилая женщина попала в больницу после обрушения балконной плиты на втором этаже дома, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Балкон рухнул сегодня в одном из домов на улице Коробицына в Светогорске. Известно, что в результате обрушения пострадала 74-летняя хозяйка квартиры. Пенсионерку, по данным 78.ru, доставили в больницу на вертолете.

Проверкой по факту обрушения балкона занимается Выборгская городская прокуратура. Уже установлено, что многоквартирный дом не был признан аварийным или непригодным для проживания.

К настоящему времени возбуждено уголовное дело, в каком состоянии находится потерпевшая, не уточняется.

Ранее петербурженка вышла на балкон и внезапно встретилась там со змеей.

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