Стало известно местонахождение Дурова после освобождения

После того как суд освободил предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под залог, он поселился в отеле Парижа класса люкс Hotel de Crillon. Об этом пишет французское издание Le Monde.

«Вынужденный остаться во Франции на несколько месяцев в рамках судебного надзора, Павел Дуров нашел себе жилье в роскошном отеле Crillon», — пишет газета.

Le Monde уточняет, что отель находится неподалеку от центральной улицы Парижа — Елисейские Поля. Как утверждает издание, с момента освобождения предприниматель искал другое жилье для аренды на более постоянной основе.

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