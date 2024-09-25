В Институте демографического развития раскритиковали идею убрать презервативы с касс магазинов

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев назвал некорректной идею депутата Виталия Милонова о том, чтобы убрать презервативы с кассовых зон магазинов. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По мнению Журавлева, такая мера ограничит доступ к контрацептивам для подростков.

«Перестать продавать контрацептивы на кассах и делать для этого отдельные полки для взрослых — значит ограничить доступ подростков к инструменту защиты от инфекционных заболеваний. Репродуктивное здоровье нации — основа демографической устойчивости страны. Непонятно, как сокрытие контрацептивов способствует половой «сдержанности»? Эффективно повлиять на это могло бы скорее определенное половое воспитание. Дети же, увидевшие презервативы на кассе, либо не обращают на них внимания, либо не понимают, что видят: это вне сферы их интересов», — заявил Журавлев.

Он также отметил, что дети гораздо чаще сталкиваются на полках с другими товарами для взрослых.

«Те же пятилетки, о которых говорит депутат Милонов, регулярно сталкиваются с другими «взрослыми» товарами — например, алкоголем. Однако многочисленные ряды алкогольной продукции видны и доступны всем. И, кстати, намного более заметны, чем несколько коробочек на кассе», — сказал он.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов призвал убрать презервативы из кассовых зон магазинов. По его мнению, средства контрацепции должны располагаться в магазинах на отдельных полках и быть незаметными для несовершеннолетних.

Ранее москвич пытался продать более 7 тысяч пачек фальшивых презервативов в интернете.