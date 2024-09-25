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Экс-мэр Сочи попросил вернуть его на СВО

Бывший мэр Сочи Копайгородский попросил суд вернуть его на СВО

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Телеграм-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил суд вернуть его в зону спецоперации, чтобы продолжить служить и быть вместе с супругой, которая также находится на СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Павла Зайцева.

Копайгородского обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам представителя защиты, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

25 сентября стало известно, что в ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на СВО. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки бывшего главы города задержали еще двух его предполагаемых подельников. Подробности — в материале «Газете.Ru».

По информации Мещанского суда Москвы, экс-мэр Сочи вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Ранее выяснилось, что экс-мэру Сочи грозит до десяти лет тюрьмы.

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