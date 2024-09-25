Мошенники обманули россиянку, которая пыталась найти пропавшего на СВО сына

Жительницу Кабардино-Балкарии, сын которой пропал в зоне спецоперации, обманули мошенники, сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, 54-летняя женщина из Нальчика надеялась что-то узнать о пропавшем сыне — участнике СВО в группе о пропавших без вести военных, созданной в одном из мессенджеров.

С растерянной матерью вышел на связь неизвестный, который предложил помощь с поисками и за несколько дней выманил у нее более 130 тыс. рублей.

Уже расставшись с этой суммой, россиянка поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию. Вскоре правоохранители установили подозреваемого, им оказался 24-летний житель Ингушетии. Молодой человек задержан и уже дал признательные показания.

Ранее в Москве поймали мошенников, обещавших вернуть мужчину из зоны СВО за 3 млн рублей.