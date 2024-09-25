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В Кузбассе деда-рецидивиста заподозрили в изнасиловании 13-летней внучки, она беременна

В Кузбассе 13-летняя девочка из многодетной семьи забеременела от своего деда

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Depositphotos

Жителя Кемеровской области подозревают в изнасиловании 13-летней внучки, пишет «Сапа».

По данным Telegram-канала, 57-летний Валерий К. из села Кайла был неоднократно судим, в том числе и за изнасилование. Его также признавали виновным в хулиганстве и краже. Сейчас мужчина находится в СИЗО по подозрению в растлении собственной внучки.

Недавно школьница обратилась в районную больницу, где выяснилось, что она находится примерно на восьмом месяце беременности. Медикам девочка пояснила, что весной гостила у бабушки с дедушкой, который как-то ночью лег рядом с ней и «что-то делал».

Известно, что потерпевшая воспитывается в многодетной семье. Из-за частых переездов она сменила уже четыре школы, также у нее имеются признаки ментального расстройства.

Ранее в колонию отправили россиянина, который 99 раз надругался над падчерицей.

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