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Россиянин вызвал скорую «истекающей кровью дочери» и набросился на медиков с топором

В Приморье сотрудники скорой спрятались в машине от пациента с топором

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В приморском Артеме бригада скорой помощи столкнулась на вызове с пациентом с психическим расстройством и смогла госпитализировать его только после прибытия полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Артемовской городской больницы №1.

По словам медицинской сестры скорой помощи Василины Муратовой, их бригаду направили по вызову на «огнестрельное ранение у ребенка восьми лет». По прибытии на предполагаемое место ЧП медиков встретил мужчина, как уточнила медсестра, «с серьезным психическим расстройством».

«Нас встретил мужчина с топором в руках, громко выкрикивающий оскорбления вперемешку с мольбами о помощи его дочери, 8 лет, которая, по его словам, лежит в овраге с простреленной головой и истекает кровью», — поделилась медработник.

Женщина рассказала, что они быстро поняли, что ребенка не существует, но им пришлось столкнуться с агрессией мужчины.

В какой-то момент он кинулся на медиков с топором. Медсестра отметила, что благодаря быстрой реакции водителя, они успели спрятаться от агрессора в машине. После этого медработники вызвали полицейских. Прибывшие через несколько минут на место правоохранители помогли госпитализировать пациента в специализированное учреждение.

Ранее в Москве мужчина вызвал скорую помощь и напал на медиков во время осмотра.

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