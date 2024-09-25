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Пропавшего 24 года назад россиянина нашли в рабстве у иностранцев в тюменском селе

72.ru: в Тюменской области в рабстве нашли мужчину, пропавшего 24 года назад

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Shutterstock

В Тюменской области обнаружили пропавшего 24 года назад мужчину, который находился в рабстве у иностранцев. Об этом сообщает 72.ru.

По информации издания, жительница села Большое Сорокино заметила опухшего и грязного мужчину в синяках, который пас коров. При этом он избегал близкого контакта. Позже россиянка выяснила, что он за еду выполняет работу у неких мужчин и обратилась к волонтеру, которая занимается помощью людям в сложных жизненных ситуациях.

Волонтер выяснила, что мужчина находился у уроженцев Казахстана, где работал за пищу. В 2000 году он поехал на «шабашку» перебирать картошку и пропал, а до этого жил в городе Тюкалинске Омской области с матерью и братом. 24 года он считался пропавшим.

Когда в соцсетях разместили информацию о мужчине, его брат откликнулся. После этого, 23 сентября, пропавшего забрали с поля и увезли к родным.

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