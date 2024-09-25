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Заразившийся новым штаммом коронавируса житель Башкирии вылечился амбулаторно

Роспотребнадзор: заразившийся XEC житель Башкирии переболел в легкой форме

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Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Житель Башкирии, который заразился вариантом новой коронавирусной инфекции ХЕС, перенес болезнь в легкой форме. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Башкирии в своем Telegram-канале.

«Лечение проходил амбулаторно», — уточнили в ведомстве.

Мужчина обратился к врачам с симптомами ОРВИ в августе.

Среди симптомов, характерных для нового штамма коронавируса, медики выделяют лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния и аппетита, усталость, головную боль и насморк. XEC наиболее распространен во Франции, Германии и Великобритании. В Башкирии преобладающим штаммом коронавируса является омикрон.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заражения XEC на территории РФ — в Ростовской области и в Уфе.

Но выяснилось, что жителям России не стоит опасаться нового штамма коронавируса ХЕС. Об этом сообщил «Газете.Ru» доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Ранее сообщалось, что новый вариант коронавируса может стать доминирующим на планете.

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