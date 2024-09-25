«Лицо болит, морально подавлена»: мать рассказала о состоянии дочери, избитой в школе под Тюменью

Девочка, которую одноклассницы избили в школьном туалете села Луговое под Тюменью, чувствует себя подавленно и сомневается, что вернется в школу после инцидента. Об этом «Газете.Ru» рассказала мама пострадавшей, уточнив, что родители нападавшей подали встречное заявление в полицию на ее дочь.

«Дочь на данный момент чувствует себя плохо. Очень болит лицо, она не может кушать. Морально подавлена. С ней общалась психолог из управления образования по Тюменскому району, после этого стало немного спокойнее дочери. Она пока сомневается, стоит ли ей возвращаться в эту школу. Мне бы хотелось, чтобы нападавшую как минимум поставили на учет по делам несовершеннолетних и, конечно, хотелось бы, чтобы она была переведена из класса. В полицию нами написано заявление и пройдена судмедэкспертиза. [Родители нападавшей] не извинились. Наоборот, они написали встречное заявление о том, что моя дочь первой напала и нанесла удар в живот. Это, конечно же, неправда», — сказала она.

Ольга отметила, что после избиения у ее дочери зафиксировали ушиб носа, века и окологлазничной области, а также гематому век и пара орбитальной области обоих глаз. По ее словам, после случившегося с ней связался только классный руководитель дочери, а школа не уведомила об инциденте. Женщина добавила, что конфликт произошел из-за того, что ее дочь не приняла группа «сплоченных» девочек в новом классе.

«Они с первого дня огрызались на нее и за спиной распускали слухи и обзывали. В какой-то момент она им ответила, их это задело. Они поймали ее в раздевалке перед уроками и предложили пройти в туалет для разговора. Она пошла, там они начали ее обзывать, она стала отвечать. Одна из девочек накинулась на нее и начала кулаками бить в лицо. Когда дочь попыталась защититься, несколько одноклассниц, кто это наблюдал, схватили ее, чтобы она не могла двигаться. Затем произошло второе нападении от той же девочки, потом они ее бросили в туалете и ушли. Эти моменты, кроме самого избиения, зафиксировала камера в школе. Далее моя дочь вышла из туалета и столкнулась с секретарем школы. Та ее повела в кабинет директора, оттуда уже дочь позвонила мне и все рассказала. Я сразу же вызвала скорую и полицию и помчалась в школу», — пояснила она.

В пресс-службе областной полиции подтвердили факт случившегося и сообщили, что проводят проверку.

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов в беседе с Ura.Ru заявил, что разберется в ситуации, и пообещал помочь пострадавшей.

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