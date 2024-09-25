В Царицыно пройдет выставка картин с животными

В Казаковском зале Большого дворца музея-заповедника Царицыно пройдет выставка «Львы, орлы и краснозобые казарки», посвященная анималистике (главные объекты – животные), сообщается на сайте mos.ru.

Выставка приурочена сразу к двум датам: 160 лет Московскому зоопарку и 40 лет Царицыно.

Вся экспозиция в зале поделена на шесть блоков. В частности, можно будет увидеть произведения, посвященные водному миру, джунглям, степям и саваннам.

На выставке посетители смогут узнать о разных художниках, которые рисовали, выдували из стекла и лепили зверей и птиц.

Выставка будет работать с 28 сентября по 26 января 2025 года.