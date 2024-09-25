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В Бурятии из-за пожара в жилом доме выгорели несколько квартир

«Весь Улан-Удэ»: пожар произошел в жилом доме в бурятском поселке Таксимо

Пожар произошел в многоквартирном жилом доме в поселке Таксимо, расположенном в Республике Бурятия. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на очевидцев.

Как рассказали журналисты, к текущему моменту выгорели уже как минимум четыре квартиры. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Жильцам удалось эвакуироваться и вынести личные вещи, в том числе бытовую технику», — говорится в материале.

Иные подробности пока не уточняются. В том числе неизвестно, есть ли пострадавшие.

18 сентября в Мещанском районе Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. Инцидент произошел в здании в Большом Сергиевском переулке.

Как сообщал телеканал 360.ru, пламя охватило четырехкомнатную квартиру на пятом этаже. МЧС РФ направило на место происшествия 19 сотрудников и семь единиц специальной техники. При этом, по данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал.

4 сентября молния ударила в жилой дом в городе Кисловодск в Ставропольском крае. Глава населенного пункта Евгений Моисеев рассказал, что из-за этого в здании начался пожар.

Ранее в подмосковном городе Лобня загорелся жилой дом площадью 200 квадратных метров.

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