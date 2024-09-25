Второй поток студентов-реставраторов из Донбасса прошел стажировку в Москве

Второй поток из 50 студентов из 3 профильных учебных заведений Донбасса прошли стажировку в Москве, сообщается на сайте mos.ru.
Как отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, вопрос качества подготовки реставраторов стоит особенно остро.
«От профессионализма тех, кто в будущем станет заниматься сохранением памятников архитектуры, будет зависеть судьба историко-культурного наследия нашей страны», — сказал он.
За 8 дней стажировки студенты практиковались в работе с природным камнем и деревом. Затем в формате онлайн-обучения студенты на протяжении двух недель узнали о современных способах фиксации состояния памятников архитектуры.
Также в Москве для студентов провели мастер-класс «Масштабность исторической среды», в рамках которого они смогли создать из подручных материалов дома и высотки.
В конце стажировки студенты сдали квалификационный экзамен.
Всего стажировку в Москве пройдут 4 потока по 50 студентов из ЛНР, ДНР и Запорожской области.