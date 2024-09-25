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В Ялте на берег выбросило яхту

Яхту выбросило на Массандровский пляж в Ялте во время шторма

Яхту выбросило на берег во время шторма в городе Ялте, который находится в Республике Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Севкор z Новости Севастополя z».

Журналисты со ссылкой на очевидцев рассказали, что сейчас судно лежит на территории Массандровского пляжа. При этом яхта завалилась на левый бок.

«Пока неизвестно, кому принадлежит яхта и есть ли пострадавшие», — говорится в публикации.

Авторы материала не исключили, что изначально судно стояло на якоре. Но во время шторма трос, который удерживал яхту на месте, мог оторваться. В таком случае ветру бы не составило труда унести судно к берегу.

20 сентября у побережья американского города Лос-Анджелес затонула яхта «Адмирал», стоимость которой составляет $1 млн. По данным Telegram-канала SHOT, на борту судна внезапно детонировали фейерверки. Взрывы повредили яхту, из-за чего она и пошла ко дну.

Журналисты выяснили, что в момент происшествия на судне находились два человека. Один из них получил травмы. Но в публикации не уточнялось, насколько тяжелые ранения диагностировали у пострадавшего.

Ранее в Германии из-за разрушения прогулочного судна пострадали девять человек.

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