В Тюменской области собрали миллион тонн зерна

Сельхозпредприятия Тюменской области собрали миллион тонн зерна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая», — написал он.

Губернатор поблагодарил аграриев за труд.

23 сентября агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Российского зернового союза (РЗС), писало, что за первые 20 дней сентября объем поставок упал на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,09 млн тонн. По информации РЗС, значительно снизился экспорт ячменя — в 2,6 раза до 257 тыс. тонн. Поставки пшеницы уменьшились на 10,8% до 3,753 млн тонн, а кукурузы — до 82 тыс. тонн.

До этого глава РСЗ предупредил , что если Минсельхоз в ближайшее время не отрегулирует контроль в сфере российского агропромышленного комплекса, то российский агробизнес столкнется с чередой банкротств. Он подчеркнул, что объемы производства и экспорта зерна заметно снижаются, и дальнейшая ситуация зависит от того, какие регулятивные решения в этой сфере будут приниматься.

Ранее Египет закупил крупную партию российской пшеницы.