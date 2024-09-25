Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского по делу о растрате. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы, передает РИА Новости.

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Копайгородского меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в судебной инстанции.

Экс-главе города-курорта вменяется «присвоение или растрата».

В среду, 25 сентября, стало известно, что в Луганске задержали экс-мэра Сочи Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на СВО. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки бывшего главы города задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газете.Ru».

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. До этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

Ранее в Свердловской области задержали мэра одного из городов.