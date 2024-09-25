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Врач рассказала, как не облысеть осенью от недостатка витаминов

Врач Толстоносова: для здоровья волос осенью важен витамин D

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Shutterstock

В осенний период организм человека получает меньше солнца и витаминов, что негативно сказывается на состоянии волос. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила трихолог Виктория Толстоносова.

Она посоветовала добавить в рацион витамины D, А, Е, а также омега-3 жирные кислоты, которые содержатся в мясе, рыбе, орехах. Кроме того, по ее словам, следует использовать питательные маски, в составе которых присутствуют авокадо, масло ши и кокосовое масло. Также необходимо ограничить использование фенов и плоек.

«Если вы видите, что выпадает волос гораздо больше, чем обычно, значит, есть смысл бить тревогу. Возможно, нужно проверить дефициты, сдать анализы», — подчеркнула Толстоносова.

Специалист добавила, что во время холодов важно носить головной убор, чтобы избежать перепада температур, негативно влияющего на волосы.

Врач-трихолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Христина Осепян до этого говорила, что поддержать здоровье волос в осенний период можно, использовав специальные наружные препараты, инъекции витаминов или плазмотерапию. Инъекционные способы более интенсивные и считаются более эффективными. Однако назначить такие препараты или процедуры может только врач, отметила она.

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