Россиян обяжут оформлять дома в собственность сразу после строительства

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который обяжет граждан России оформлять в собственность здания или сооружения, возведенные на земельных участках, сразу после завершения строительства. Об этом пишет ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что законопроект позволит сократить количество домов, используемых без регистрации в ЕГРН, и число случаев владения постройкой без прав на землю под ней.

Законопроект обяжет застройщика ставить дома на кадастровый учет и оформлять права на них сразу после завершения строительства. Использовать объекты можно будет только после их регистрации. За несвоевременное оформление будет грозить административная ответственность.

Через несколько месяцев в России вступит в силу закон, согласно которому неиспользованные дачные участки могут изъять. Глава Росреестра Олег Скуфинский объяснил, что орган может пойти на крайнюю меру, если земля не будет использоваться три года. При этом сначала собственнику выдадут предупреждение об устранении нарушения. Если за полгода дачник не исправит ситуацию, то Росреестр может обратиться в суд для изъятия земли. За что участок могут признать заброшенным — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве запретили строить квартиры площадью меньше 28 кв. метров.