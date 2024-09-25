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Россиянин поспорил, что отожмется 240 раз, и на 239-м отжимании получил инфаркт

В Омске врачи спасли мужчину, который хотел отжаться 240 раз и получил инфаркт

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Врачи Омска спасли мужчину, который получил инфаркт из-за спора. Об этом сообщает «12 канал» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.

Пациент поступил в больницу с инфарктом, и врачи стали оказывать ему всю необходимую помощь. Сначала медики провели стентирование коронарных артерий, после всех необходимых манипуляций назначили курс лечения и реабилитации.

В беседе со специалистами россиянин рассказал, что инфаркт получил в момент, когда отжимался. Он поспорил с другом, что сможет сделать это 240 раз, но проиграл, так успел сделать 239.

До этого в Москве подросток отправился в больницу после прогулки с друзьями. Вместе с ними, он зашел в магазин и, помимо другой еды, купил головку чеснока.

Позже школьники пришли в парк, где пострадавший съел чеснок и стал кашлять, затем упал на асфальт. Подростка направили в токсикологическую реанимацию.

Ранее в Иркутске подросток на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию.

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