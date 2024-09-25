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Россиянам рассказали о полезных свойствах пчелиного яда

ОСН: пчелиный яд улучшает мозговой кровоток и избавляет от морщин

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Depositphotos

Пчелиный яд, или апитоксин, — это вещество, выделяемое ядовитыми железами пчел, которое напоминает бесцветную жидкость густой консистенции. Он имеет горький вкус и яркий медовый запах. Он оказывает комплексное действие на организм человека, решая множество проблем со здоровьем, в том числе — косметологических, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Пчелиный яд улучшает работу сердца, снижает уровень сахара в крови, нормализует метаболизм и омолаживает организм. Его назначают при частых головных болях, хронических болезнях дыхательных путей, рассказали специалисты.

Пчелиный яд действует на нервную систему, улучшает мозговой кровоток и проводимость нервного импульса. По этой причине он улучшает настроение, память, аппетит и сон.

Также это вещество активно применяют в косметологии, так как апитоксин стимулирует выработку коллагена и эластина, разглаживает морщины.

Однако пчелиный яд может быть и опасен для здоровья, поэтому применять его можно лишь по назначению врача, подчеркивают эксперты. Его нельзя употреблять людям при беременности, сахарном диабете первого типа, туберкулезе, венерических и инфекционных заболеваниях, панкреатите и так далее.

Напомним, яд пчелы активизирует надпочечники и стимулирует выработку гормонов кортизола и адреналина, что хорошо влияет на иммунную систему. В то же время он вызывает аллергию, способную привести даже к летальному исходу, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала об опасности меда для детей.

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