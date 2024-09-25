Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области задержали высокопоставленного сотрудника СК

ТАСС: в Ростовской области задержали руководителя следственного отдела СК

close
СУ СК России по Ростовской области

В Ростовской области представители правоохранительных органов задержали подполковника юстиции Руслана Багмута — руководителя следственного отдела по городу Таганрогу следственного управления СК России. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, Багмут проходит фигурантом по делу о взяточничестве в размере 2 млн рублей. Факт его задержания подтвердил источник в правоохранительных органах.

Багмут родился в 1983 году. В 2004-м окончил Ростовский юридический институт МВД РФ. До поступления на службу в следственное управление почти четыре года работал в органах ростовской прокуратуры.

В сентябре 2007 года его приняли в следственные органы СК России по Ростовской области. Он работал старшим следователем следственного отдела по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Потом стал заместителем руководителя следственного отдела в Батайске.

Награждался медалью «За безупречную службу» III и II степени, медалью «300 лет первой следственной канцелярии» и медалью «За службу закону».

До этого сообщалось, что руководителя следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвиняют в крупнейшей взятке в истории современной России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Тамбиев отверг обвинения, а потом попросил лишить его звания.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами