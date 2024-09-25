В Ростовской области задержали высокопоставленного сотрудника СК

В Ростовской области представители правоохранительных органов задержали подполковника юстиции Руслана Багмута — руководителя следственного отдела по городу Таганрогу следственного управления СК России. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, Багмут проходит фигурантом по делу о взяточничестве в размере 2 млн рублей. Факт его задержания подтвердил источник в правоохранительных органах.

Багмут родился в 1983 году. В 2004-м окончил Ростовский юридический институт МВД РФ. До поступления на службу в следственное управление почти четыре года работал в органах ростовской прокуратуры.

В сентябре 2007 года его приняли в следственные органы СК России по Ростовской области. Он работал старшим следователем следственного отдела по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Потом стал заместителем руководителя следственного отдела в Батайске.

Награждался медалью «За безупречную службу» III и II степени, медалью «300 лет первой следственной канцелярии» и медалью «За службу закону».

До этого сообщалось, что руководителя следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвиняют в крупнейшей взятке в истории современной России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Тамбиев отверг обвинения, а потом попросил лишить его звания.

Ранее российского полицейского задержали за взятку в 3 млн рублей.