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В Москве арестован блогер за оскорбление девушек в видеороликах

В Москве арестован оскорбляющий девушек славянской внешности блогер Раджабзода

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Телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Чертановский суд в Москве отправил в СИЗО блогера Салмона Раджабзоду (известен как Джумабой) за оскорбление девушек славянской внешности в своих видеороликах. Об этом сообщает SHOT.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее он был под домашним арестом.

Раджабзоду арестовали в январе этого года за публикацию видеороликов, на которых он высмеивал и оскорблял девушек славянской внешности.

В одном из видео он говорил: «скоро все русские девушки будут наши». Позднее суд освободил блогера из-под стражи, но прокуратура подала апелляцию, настаивая на аресте, поскольку Салмон не проживал по месту регистрации и мог скрыться, несмотря на подписку о невыезде.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

В августе сообщалось, что управление Следственного комитета по Москве заподозрило группу молодых людей в возбуждении межнациональной розни через интернет.

Ранее крымский политик Заур Смирнов предложил ужесточить наказание за разжигание розни.

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