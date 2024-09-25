В МВД РФ назвали число выявленных интернет-ресурсов с запрещенной информацией

Врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России Сергей Калинин заявил, что в 2024 году были выявлены около шести тысяч интернет-ресурсов с запрещенной информацией. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Калинина, порядка трети выявленных ресурсов содержат материалы террористического и экстремистского характера, а посредством более трех тысяч ресурсов осуществлялась дискредитация участников специальной военной операции. Кроме того, ряд сайтов имеет фишинговый характер, а некоторые содержат предложения на предоставление дропперских услуг.

Представитель управления уточнил, что на выявленных ресурсах также была информация о проведении силовых акций, организации незаконной миграции и поджогах объектов инфраструктуры.

«Выявлено порядка 400 учетных записей пользователей соцсетей, причастных к деятельности исламистских организаций», — сказал Калинин на заседании Общественного совета при МВД России.

10 сентября издание Forbes сообщало, что Роскомнадзор планирует потратить около 60 млрд рублей на модернизацию технических средств противодействия угрозам в рамках федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Речь об оборудовании, которое устанавливается у интернет-провайдеров для блокировки и замедления доступа к сайтам с запрещенной информацией.

Ранее юрист заподозрил РКН в нарушении закона в отношении YouTube.