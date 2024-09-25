В Лос-Анджелесе сообщают о захвате заложников в автобусе

В Лос-Анджелесе полицейские окружили автобус, который, по предварительной информации, захватили злоумышленники. Об этом пишет американское издание Newsweek.

По неподтвержденным данным, автобус был угнан, в его салоне находятся заложники, включая водителя. Местные репортеры сообщают, что транспортное средство окружили полицейские автомобили и штурмовая группа SWAT.

В сентябре сообщалось, что вооруженный мужчина ворвался в больницу Загреба в Хорватии и взял заложников. Он вошел в психиатрическое отделение с пистолетом.

Кроме того, 30 марта захват заложников произошел в популярном кафе в городе Эде (Нидерланды). Жителей окрестных домов пришлось эвакуировать.

До этого мужчина захватил нескольких заложников в больнице на юго-западе немецкого города Ахен.

За день до этого спецназ в Берлине провел операцию по захвату террористов «Фракции Красной армии». Операция прошла в районе Фридрихсхайн.

Ранее в Москве мужчина в шутку заявил о захвате заложников.