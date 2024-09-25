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В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски

В Узбекистане учительница избила ученика за просьбу вести урок на русском языке

В столице Узбекистана учительница напала на ученика в свой первый рабочий день и попала на видео, сообщает Uznews.

На видеозаписи инцидента, произошедшего во время урока в ташкентской школе №188, видно, как учитель хватает ребенка за ухо, бьет его по лицу, пытается душить, а также бить головой о доску. Сообщается, что педагог применила силу в ответ на грубость со стороны шестиклассника. Также известно, что женщина работала в школе с испытательным сроком и еще не была принята в штат.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», учительница русского языка отреагировала так на просьбу ученика вести урок на русском. Педагогу, которая на своем первом уроке разговаривала только на узбекском языке, это замечание не понравилось настолько, что она решила наказать подростка.

Его родители узнали о произошедшем и переговорили с учителем, а та якобы заявила, что ни о чем не жалеет и «Узбекистан — страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

В городском управлении образования отметили, что ребенок не получил серьезных травм. Сейчас в ситуации разбирается уполномоченный по правам детей.

Ранее российские подростки избили в школе плачущую одноклассницу, скандируя «Россия для русских».

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