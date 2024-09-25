Россиянин спрятал машину в куче земли, чтобы скрыть ее от приставов

В Пермском крае местный житель пытался оригинальным способом спрятать от приставов свое авто, но его все равно нашли. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ГУФССП России.

Как рассказали инспекторы, житель Краснокамска задолжал по кредитам 160 тыс. рублей. Так как мужчина не вносил деньги, его обязали передать сотрудникам ведомства автомобиль Mitsubishi Space Star для дальнейшей реализации. Но пермяк отказывался делать это добровольно.

Тогда приставы начали розыск иномарки. Для начала они установили, что транспортное средство не используется, после чего начали осматривать дворы домов около места жительства нарушителя.

«В ходе очередной проверки территории, прилегающей к дому должника, судебный пристав обратил внимание на огромную кучу чернозема. Особое подозрение вызывали ее очертания. Раскидав землю, сотрудник ведомства обнаружил тщательно замаскированное транспортное средство», — рассказали в ведомстве.

После сверки номеров приставы установили, что нашли разыскиваемое авто. Если его владелец не погасит задолженность перед банком, сотрудники ФССП отдадут транспортное средство на реализацию.

Ранее в Калининграде мужчина спрятался от приставов в холодильнике.