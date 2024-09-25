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Профессор раскрыл причины возникновения множественного рака

Профессор Имянитов: множественный рак может возникать из-за наследственности

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Множественный рак, когда у одного пациента образуется несколько разных злокачественных опухолей, развивается по индивидуальному сценарию. Об этом в интервью RuNews24.ru рассказал член-корреспондент РАН, профессор, заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Имянитов.

По его словам, он не зависит от пола или возраста, однако первичное заболевание связано с наследственной предрасположенностью. Помимо этого, влияние оказывают внешние канцерогены, добавил эксперт.

«Например, у фаната солнечных ванн может появиться несколько меланом, а у заядлого курильщика — несколько разных опухолей легких. Может влиять и химио- и лучевая терапия, которые применялись при лечении первой опухоли. Все стандартные химиопрепараты и лучевые методы лечения слишком агрессивны, иначе они не давали бы такого мощного эффекта», — добавил Имянитов.

Ученые из клиники Майо до этого выяснили, что пациентки со множественными очагами рака в молочной железе в некоторых случаях могут прибегнуть к частичному удалению груди.

Ранее онколог рассказал, как предотвратить рак шейки матки.

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