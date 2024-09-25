Полиция не хочет искать неизвестных, избивших воронежца за отказ купить алкоголь подростку

В Воронеже полиция отказалась расследовать дело об избиении местного жителя, сообщает «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, Александр Л. попал в больницу с переломом челюсти после отказа купить алкоголь несовершеннолетнему. Ночью 1 августа мужчина возвращался с корпоратива и ждал вместе с коллегами такси у магазина. К ним подошел юноша, явно не достигший совершеннолетия, и попросил купить ему спиртное, но Александр отказался, и незнакомец ушел.

Однако вскоре молодой человек вернулся с группой поддержки и избил мужчину. На следующий день Александр обратился в полицию и снял побои, правоохранители приняли у него заявление, но уже через пару дней позвонили и предложили закрыть дело. Пострадавший отказался, но затем получил новый звонок, в этот раз полицейские заявили, что не могут распознать лица нападавших по записям с камеры видеонаблюдения.

Александр попросил показать видео с избиением ему, но так и не получил к нему доступа. После этого сотрудники МВД прекратили расследование, о причинах их бездействия не сообщается.

Ранее на Урале под суд отдали экс-майора полиции, не отреагировавшего на звонки о драке.