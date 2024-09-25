У главы Хостинского района Савина прошли обыски

В рамках следственных мероприятий в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проведены обыски у главы Хостинского района Ивана Савина и двух бывших чиновников мэрии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, обыски проходят также у бывшего заместителя главы Сочи Олега Бурлева, который после отставки какое-то время исполнял обязанности главы, а позднее уволился из мэрии по собственному желанию. Савин вступил в должность главы Хостинского района Сочи в 2020 году.

Утром 25 сентября Telegram-канал Mash сообщил о задержании Копайгородского в зоне специальной военной операции (СВО), куда экс-мэр отправился добровольцем. В отношении чиновника возбудили уголовное дело и начали следственные действия.

О том, что Копайгородский отправился добровольцем на СВО, стало известно 12 сентября. По словам источника агентства ТАСС, бывший чиновник проходит службу в зоне проведения спецоперации в Луганской народной республике.

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