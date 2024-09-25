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Россиянам назвали лучшее сливочное масло

Специалист Квасникова: сливочное масло 82,5% жирности является самым лучшим

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Depositphotos

Самым лучшим сливочным маслом является масло 82,5% жирности, потому что оно является настоящим. Об этом Pravda.Ru рассказала генеральный директор АО «Городецкий молочный завод» Нина Квасникова.

По ее словам, такое масло хорошо взбивается. При этом она уточнила, что способов для самостоятельной проверки качества сливочного масла не существует, потому что определить его в домашних условиях невозможно.

«Проще простого — надо сдать в Роспотребнадзор, и все проверят, и все разложат, что это такое, и определят, есть ли там пальмовое масло или нет», — посоветовала Квасникова.

Врач-диетолог Лидия Ионова до этого прокомментировала исследование американских ученых, согласно которому сливочное масло повышает уровень плохого холестерина в крови, приводя тем самым к диабету и инсульту. По словам специалиста, дело не в одном конкретном продукте, а в структуре питания в целом, однако полезного в сливочном масле действительно немного. Она уточнила, что дело не в маленьком кусочке масла, а в насыщенных жирах, которые есть в сливочном масле, которые суммарно играют большую роль.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил из магазинов 60 кг сыра с маслом и попал под суд.

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