В Ростовской области задержана заместитель министра спорта Гадарова

В Ростовской области по подозрению в коррупции задержали заместителя министра спорта Светлану Гадарову. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону» (1РнД).

«Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Гадарову подозревают в коррупционном преступлении», — сообщает Telegram-канал со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Отмечается, что Гадарову задержали 23 сентября. На следующий день силовики провели обыски на рабочем месте и дома у замминистра физической культуры и спорта Ростовской области.

До этого бывший глава администрации Целинного округа Курганской области Александр Сытов уехал в зону специальной военной операции (СВО), подписав контракт с Минобороны в местах лишения свободы.

В мае текущего года его приговорили к 7 годам заключения за взяточничество, мошенничество и растрату. Также его оштрафовали на 260 тысяч рублей и обязали вернуть в казну более 60 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки.

Ранее бывшего мэра Сочи Копайгородского задержали в зоне СВО.