Врач раскрыл, какими осложнениями может грозить запор

Запор может приводить к осложнениям, в том числе прободению кишечника. Об этом Pravda.Ru рассказал терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов.

По его словам, особенно это характерно для пожилых людей, потому что у них часто встречается кишечная непроходимость. Помимо этого, при запоре могут возникать воспаление кишечника, ишемия питающих его сосудов и, как следствие, некроз.

«И вот это все опасные состояния, которые разрешаются с помощью хирурга, если они, правда, случаются. Но это не сам по себе запор — это его осложнение. Для большинства людей такой уровень натуги и долготерпения, при котором кишка прямо лопается, недостижим. Обычно люди все-таки сдадутся и постараются сходить в туалет», — отметил Харлов.

Диетолог и эксперт в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании Сандра Вигелене до этого говорила, что при попытке ограничить потребление кофе или отказаться от этого напитка человек может столкнуться с запором. Эксперт объяснила, что кофе известен своей способностью стимулировать движения толстой кишки, вызывая настоятельную потребность сходить в туалет почти сразу после употребления.

Ранее врач предупредил о неочевидных последствиях привычки поздно ложиться спать.