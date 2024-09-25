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В школе Бурятии появился первый полицейский класс с восьмилетними детьми

В Бурятии в школе открыли полицейский класс

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Отдел МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району

В Бурятии дети начнут изучать профессию полицейских с восьми лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Люди Байкала».

Профильным полицейским сделали второй класс в школе поселка Багдарин. Во время обучения дети будут ходить на экскурсии в отделение полиции. Помимо этого, их обучат строевой подготовке, а классные часы будут проводить сотрудники МВД.

«Основная цель создания такого класса – патриотическое воспитание и профориентация подрастающего поколения», – поделились в местном МВД.

По словам полицейских, первая встреча уже прошла. На ней детям рассказали о спецсредствах, которые состоят на вооружении ведомства.

По словам директора, правоохранители сами обратились с предложением и в школе его приняли с удовольствием.

Глава администрации заведения подчеркнула, что для школы финансовой выгоды в сотрудничестве нет. Основная выгода в том, что представители МВД помогают подготовить детей к конкурсам, в том числе и федерального значения, на которых детям, например, нужно уметь собирать и разбирать оружие.

Ранее в Госдуме предложили ввести в российских школах урок по здоровью.

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