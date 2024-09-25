В Тамбовской области самолет совершил жесткую посадку

В Тамбовской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета в Тамбовском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Березка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение поступило 25 сентября в 08:55 мск. К месту посадки направлены специалисты МЧС.

До этого в Алтайском крае упал легкомоторный самолет. Инцидент произошел около населенного пункта Верхозерное.

По данным ведомства, на борту был только пилот, но он не пострадал. Сотрудники МЧС России работают на месте инцидента.

За неделю до этого также в Алтайском крае другой легкомоторный самолет потерпел крушение в Рубцовском районе рядом с поселком Приозерный.

Ранее в Мурманской области обстреляли легкомоторный самолет, приняв его за беспилотник.