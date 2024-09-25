В Тюмени мужчина с особенностями психики ушел с концерта в церкви и пропал

Житель Тюмени пропал после концерта. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, 48-летний мужчина отправился на концерт в Евангелистическо-Реформаторской церкви Святой Троицы на Ямской улице.

Как рассказала одна из местных жительниц, на мероприятии он появился в ее сопровождении. Пока женщина одевалась в гардеробе, россиянин исчез. Около девяти часов вечера он ушел в неизвестном направлении.

«Ему требуется медицинская помощь: человек с особенностями психики», – поделилась она.

На данный момент неизвестно, где находится мужчина. Пропавшего уже ищут волонтеры. По их данным, в день исчезновения он был одет в темно-синий пиджак, синюю водолазку и синие джинсы.

До этого в Саратовской области пропала женщина. Известно, что неизвестные затолкали россиянку в ее машину и увезли в неизвестном направлении. Предположительно, они выманили пропавшую под предлогом продажи автомобиля. На данный момент неизвестно, где она.

Ранее пропавшую 16-летнюю пермячку нашли с мужчиной в другом регионе.