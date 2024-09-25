Еще одно уголовное дело возбуждено после крушения Robinson в Якутии

Правоохранительные органы инициировали новое уголовное дело в связи с крушением вертолета Robinson R44 II в Якутии, касающееся подделки государственного регистрационного знака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В ночь на 19 июля в Алданском районе Якутии сработал аварийный радиомаяк вертолета. Пилот не вышел на связь в назначенное время, и местоположение воздушного судна оставалось неизвестным. 22 июля вертолет был найден на склоне горы в полностью разрушенном состоянии, на борту были пилот и трое пассажиров. Никому не удалось спастись.

«Установлено, что в нарушение Воздушного кодекса РФ государственный регистрационный знак вертолета Robinson R44 II был изменен на другой номер путем механического удаления и подкраски. <…> На основании материалов Якутской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 326 УК РФ (подделка государственного регистрационного знака транспортного средства с целью его эксплуатации или продажи)», — сообщили в ведомстве.

Уже было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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