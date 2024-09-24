Назван напиток, который поможет в борьбе с бессонницей

Чтобы улучшить качество сна и быстрее заснуть, человеку следует пить чай. Об этом рассказал химик пищевой промышленности Тим Бонд в беседе с Daily Mirror.

По словам эксперта, наиболее распространенным напитком в борьбе с бессонницей является ромашковый чай. Благодаря седативным свойствам своих компонентов он может помочь быстрее заснуть и увеличить продолжительность сна.

Еще одним действенным средством для улучшения качества сна Бонд назвал зеленый и черный чай.

«Было обнаружено, что аминокислота L-теанин, которая является ингредиентом черного чая, сокращает время засыпания», — пояснил эксперт.

Химик добавил, что для получения успокаивающего эффекта человеку достаточно выпить одну чашку ромашкового чая перед сном. Однако действие зеленого чая начнется только при регулярном потреблении напитка, подчеркнул Бонд.

До этого врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что бананы могут помочь в борьбе с бессонницей, потому что они стимулируют выработку мелатонина. По ее словам, человек может быстрее уснуть, если съест этот фрукт.

Ранее врач рассказал, что нельзя делать в постели, если не получается уснуть.