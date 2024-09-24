Тульский первоклассник упал со школьного снаряда вниз головой и попал в больницу

В Туле учащийся первого класса школы упал со спортивного снаряда вниз головой и получил травмы. Об этом сообщает «Тульская пресса».

По информации издания, инцидент произошел 24 сентября в одной из школ города. Очевидцы рассказали, что мальчик находился на спортивном снаряде и упал с него вниз головой. Ребенку вызвали бригаду скорой помощи.

Спустя 14 минут после вызова врачи уже были на месте. Они приняли решение везти ребенка в медицинское учреждение, где его состояние оценили как средне тяжелое. Школьнику рекомендовали госпитализацию, однако его родители от этого отказались. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

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