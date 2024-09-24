Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тульский первоклассник упал со школьного снаряда вниз головой и попал в больницу

В Туле первоклассник упал вниз головой со школьного снаряда и попал в больницу

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Туле учащийся первого класса школы упал со спортивного снаряда вниз головой и получил травмы. Об этом сообщает «Тульская пресса».

По информации издания, инцидент произошел 24 сентября в одной из школ города. Очевидцы рассказали, что мальчик находился на спортивном снаряде и упал с него вниз головой. Ребенку вызвали бригаду скорой помощи.

Спустя 14 минут после вызова врачи уже были на месте. Они приняли решение везти ребенка в медицинское учреждение, где его состояние оценили как средне тяжелое. Школьнику рекомендовали госпитализацию, однако его родители от этого отказались. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

Ранее в Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке, пострадала школьница.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами