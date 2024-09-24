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Подмосковная команда заняла 3-е место на чемпионате по мини водному поло

Команда из Подмосковья взяла бронзу на чемпионате РФ по мини водному поло

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Министерство физической культуры и спорта Московской области

Команда «Штурм-2022» из Подмосковья заняла 3 место на мужском чемпионате России по мини водному поло, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В матче за 3-е место спортсмены обыграли сборную Санкт-Петербурга со счетом 5:3.

В рамках чемпионата Подмосковье представляла также команда «Штурм-2002-2», которая финишировала на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат России по мини водному поло проходил 20 и 21 сентября в городе Туапсе в открытом 50-метровом бассейне.

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