В Подмосковье прошел фестиваль тыквы

Около 1 тыс. человек посетили фестиваль «День тыквы» в музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей провели мастер-класс по валянию и декупажной живописи, а также была организована музыкальная и гастрономическая программы.

Желающие могли попробовать засоленные в тыкве огурцы и научиться готовить тыквенное варенье.

Также в рамках фестиваля прошел конкурс осеннего урожая и самого оригинального наряда.

Мероприятие прошло при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.