Следователи выявили новые эпизоды по делу бывшего замминистра обороны Иванова

В ходе расследования уголовного дела бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова выявлены новые эпизоды взяточничества. Об этом сообщает ТАСС.

Следователи выяснили, что Иванов получил незаконное вознаграждение за преференции при строительстве трех кадетских корпусов. В рамках проверки реализации этих проектов выросла сумма ущерба, причиненного государству — до 2,18 миллиарда рублей.

Иванов обеспечивал заключение контрактов на выгодных условиях для компании «Олимпситистрой», говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что строительство дома и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Тимура Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что сумма взятки, полученной Ивановым с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей. В период своей работы в Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства.

Иванов отрицает свою вину, утверждая, что в его действиях нет состава преступления и что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим лицом. Он настаивает на том, что его действия были результатом гражданских правоотношений, несмотря на его статус замминистра.

Ранее по делу экс-замглавы Минобороны Иванова были арестованы 43 банковских счета.