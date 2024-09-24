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За погибшего в «Крокусе» инвалида отказываются выплатить материальную помощь

Матери погибшего в «Крокусе» инвалида отказываются выплатить материальную помощь

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verbenin/YouTube

Алена Вербенина, мать 25-летнего инвалида колясочника Максима Вербенина, который погиб во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила, что ее заявку на материальную помощь так и не приняли. Ее слова передает msk-1.ru.

«Я должна предоставить справку о том, что произошло, а это дело не быстрое, поэтому все зависло на данный момент. Также нужно предоставить документ о смерти сына, хотя раньше говорили, что достаточно постановления о том, что я пострадавшая», — заявила она.

По словам матери, следователи рассказали ей, что на месте гибели не удалось найти даже его ДНК — мужчина находился в эпицентре пожара, где температура достигала 800 градусов по Цельсию. Хоронили пустой гроб. Единственное доказательство смерти сына, которое есть у Алены Вербениной, — это видео, на котором Максима расстреливают террористы.

Вербенин официально числится пропавшим без вести, поэтому на выплаты семьям погибших в теракте семья пока рассчитывать не может. Однако, говорит мать Максима, пенсию по инвалидности ему начислять уже перестали несмотря на отсутствие свидетельства о смерти.

30 апреля сообщалось, что у матери Вербенина приняли заявление на выплату для родственников погибших. Но уже тогда ей сказали, что смерть сына придется доказать.

Женщина рассказывала, что Максим закончил музыкальное отделение МГПУ, класс академического вокала. Когда был на третьем курсе, комиссия из Большого проводила в университете отбор студентов в труппу театра. «Если бы не коляска, мы бы вашего сына обязательно взяли», — сказали тогда в комиссии матери.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Всего под стражей оказались 12 человек.

Ранее стало известно, сколько страховые компании уже выплатили пострадавшим в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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