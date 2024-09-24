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«Президиум Верховного Совета СССР» признали экстремистской организацией

Суд признал экстремистской организацию «Президиум Верховного Совета СССР»

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Пермский краевой суд признал организацию «Президиум Верховного Совета СССР» экстремистской. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда подчеркнули, что требования прокуратуры были удовлетворены, организация признана запрещенной на территории России.

В июле следствие попросило Басманный суд Москвы отправить в СИЗО 73-летнюю россиянку Валентину Реунову, которая называет себя руководителем «Президиума Верховного Совета СССР», по делу о призывах к терроризму.

Уголовное дело на Реунову и еще нескольких сторонников СССР завели еще в начале 2024 года. Их обвиняют в призывах к свержению действующей власти.

Известно, что Реунова, после того, как ей избрали домашний арест в качестве меры пресечения, пыталась обжаловать решение судьи, направляя претензии «генеральному прокурору СССР», а также предпринимала попытки продолжить свою деятельность. Это и стало поводом для ходатайства о заключении под стражу.

24 августа 2022 года министерство юстиции внесло «Граждан СССР» (организация запрещена в России) в реестр экстремистских организаций.

Ранее в Кургане ФСБ задержала мужчину, который призывал в соцсетях к революции.

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