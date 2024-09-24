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Литовский телеведущий извинился за призывы к расправе за русский язык

Литовский телеведущий Раманаускас извинился за слова о расправах за русский язык

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LRТ

Телеведущий литовского национального телевидения LRТ Альгис Раманаускас принес извинения за свои призывы убивать за просмотр русских фильмов и прослушивание русской музыки. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если из-за языкового барьера или из-за того, что о моем разговоре вы узнали от пуйдокасов (депутат парламента Литвы Миндаугас Пуйдокас является жестким критиком Раманаускаса. — «Газета.Ru»), которым наплевать на контекст и объективные оценки, знайте: я искренне перед вами извиняюсь», — заявил журналист.

Он утверждает, что его высказывания не касались русскоязычных жителей страны, а якобы были сатирой.

«Это было не про вас, хотя искренне ненавижу то, что мы знаем как «русский мир», — отметил телеведущий.

Он уточнил, что речь якобы шла о потребителях российской поп-музыки.

21 сентября Раманаускас предложил расстреливать родителей за просмотр русских фильмов и прослушивание русской музыки. В связи с этим Пуйдокас обратился в полицию и потребовал от спикера парламента и главы МИД дать оценку словам телеведущего.

Ранее Раманаускас призвал выслать из Литвы «обрусевший скот».

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