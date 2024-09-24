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Петербургские врачи спасли годовалую девочку с анафилактическим шоком

В Петербурге врачи спасли ребенка, получившего анафилактический шок после укола

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Depositphotos

В Петербурге врачи спасли годовалую девочку, у которой после укола развился анафилактический шок. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, сейчас маленькая пациентка уже в сознании. Девочка самостоятельно дышит, у нее не выявили неврологических нарушений.

Ребенок несколько недель болел ОРВИ и участковый врач назначил ей лекарство с антибиотиком. Однако, предположительно, мать колола малолетней другой препарат. После этого, 21 сентября, состояние девочки резко ухудшилось. У нее начались судороги и развился анафилактический шок. После этого малолетнюю госпитализировали и поместили в реанимацию.

До этого в Красноярском крае врачи спасли плод беременной россиянки, отравившейся пельменями. Сейчас ему ничего не угрожает.

Ранее российскую дошкольницу забрали в реанимацию после игр с таблетками бабушки.

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