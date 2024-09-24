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В Приморье положили конец буйству медведя-людоеда

В Приморье застрелили нападавшего на людей и собак медведя

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gigello/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье застрелили нападавшего на людей и собак медведя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Пожарского муниципального округа Приморского края.

«Медведь ликвидирован», — сообщили в администрации.

Совершив нападение на двух мужчин, хищник затем ночью разорвал около 30 собак в приюте для бродячих животных в Лучегорске. После этого в ситуацию уже вмешались полиция и Росгвардия. Они проводят рейды на машинах. Также местность осматривают охотоведы. Им выдали разрешение на ликвидацию животного.

До этого медведя, который задрал двух мужчин на дачном участке в Приморье, ранили возле поселковой школы.

Также стало известно, что за день до трагедии медведь напал на собаку в этом же дачном поселке, но местные жители не сообщили об этом инциденте.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.

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