В Приморье положили конец буйству медведя-людоеда

В Приморье застрелили нападавшего на людей и собак медведя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Пожарского муниципального округа Приморского края.

«Медведь ликвидирован», — сообщили в администрации.

Совершив нападение на двух мужчин, хищник затем ночью разорвал около 30 собак в приюте для бродячих животных в Лучегорске. После этого в ситуацию уже вмешались полиция и Росгвардия. Они проводят рейды на машинах. Также местность осматривают охотоведы. Им выдали разрешение на ликвидацию животного.

До этого медведя, который задрал двух мужчин на дачном участке в Приморье, ранили возле поселковой школы.

Также стало известно, что за день до трагедии медведь напал на собаку в этом же дачном поселке, но местные жители не сообщили об этом инциденте.

Ранее браконьер из Приамурья перепутал товарища с животным, выстрелил в него и попал.