Вооруженная банда обстреляла людей у развлекательного заведения на Алтае

На Алтае группа людей устроила стрельбу и ранила несколько человек у развлекательного заведения. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в темное время суток 22 сентября в селе Боровиха Первомайского района. Банда с предметами, похожими на оружие, устроила стрельбу.

В результате произошедшего огнестрельные ранения получили несколько человек. Один из пострадавших получил травмы, причинившие его здоровью тяжкий вред.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве, совершенном с применением оружия. По подозрению в совершении преступлений задержали 41-летнего местного жителя, его причастность к инциденту в данный момент проверяется. Следователи устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке, пострадала школьница.