На Кубани мужчина ранил пятерых человек во время ссоры

На Кубани мужчина напал с ножом на пятерых человек, сообщили в полиции Краснодарского края.

Конфликт между нападавшим и жертвами произошел на территории урочища «Каньон» в Туапсинском районе. По данным ведомства, пострадавшими оказались туристы. 38-летний житель Горячего Ключа нанес ножевые ранения пятерым гражданам, в результате они были доставлены в медучреждение города Туапсе.

Злоумышленник также оказался в больнице, нож, ставший орудием преступления, был изъят. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, по факту происшествия назначен ряд экспертиз. Причины инцидента устанавливаются.

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