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Женщина оказалась в больнице с ожогами из-за декоративных свечей, поджегших ее платье

Daily Mail: платье ирландки загорелось от декоративных свечей

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Shutterstock

Женщина из Ирландии оказалась в больнице после того, как ее платье загорелось из-за декоративных свечей, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, женщина пострадала на свадьбе своих друзей в Испании. Во время празднования в арендованных апартаментах, расположенных на побережье Коста-дель-Соль, ее платье загорелось от декоративных свечей, находящихся в ванной комнате. Друзья обнаружили приятельницу в полубессознательном состоянии и вызвали скорую помощь.

Женщину доставили в ближайший медицинский центр в Малаге, где врачи оказали ей первую помощь и провели экстренную операцию. По сообщениям местных жителей, пострадавшей 29 лет, она получила серьезные ожоги ног и тела. В настоящее время ирландка находится под пристальным наблюдением медиков.

Специалисты отметили, что участники свадьбы не соблюдали необходимые меры предосторожности при использовании открытых источников огня. Полиция начала расследование происшествия, но на данный момент нет информации о возможных подозреваемых или виновниках случившегося.

Ранее во Франции двухлетний мальчик получил ожоги рук и ног, скатившись с горки.

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