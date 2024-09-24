Руководители Rambler&Co и «Афиши» вошли в число лучших менеджеров России

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер и директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров вошли в 25-й ежегодный рейтинг «Топ-1000» российских менеджеров, сообщает «Коммерсантъ».

Андрей Цыпер вошел в топ-10 рейтинга «Высшие руководители» категории «Медиабизнес», а Владимир Тодоров стал вторым в номинации «Директор по развитию».

Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева попала в пятерку лучших в номинации «Директор по общественным и корпоративным связям», а директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко занял первое место в номинации «Директор по кибербезопасности».

Генеральный директор компании «Афиша» вошел в число лучших в номинации «Высшие руководители», а директор по маркетингу компании «Афиша» Антон Бельчиков стал одним из лучших в номинации «Директор по маркетингу».

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет лучших управленцев в наиболее функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.